Cel mai titrat luptator roman a revenit pe saltea la 63 de ani! A castigat aurul la Olimpiada, Mondiale si Europene

Cel mai titrat luptator roman s-a intors pe saltea la 63 de ani. Bucurestiul gazduieste dupa 40 de ani Europenele de lupte.

Stefan Rusu a luat aurul pentru Romania la Olimpiada, Mondiale si Europene. In '79, l-a batut in finala Europeanului de la Bucuresti pe polonezul Supron. Cei doi au deschis Europeanul din acest an de la Polivalenta cu o lupta demonstrativa.



Romancele l-au impresionat pe polonez.



600 de sportivi din 40 de tari se intrec la Bucuresti. Romania se bate pentru medalii si cu rusi naturalizati.