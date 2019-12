"Cea mai trista zi din sport: WADA A EXECUTAT RUSIA!" Reactia presei ruse dupa decizia care zguduie lumea sportului mondial

Lovitura majora pentru Rusia anuntata acum cateva minute!

Din cauza incalcarii regulilor anti-doping, Rusia a fost SUSPENDATA 4 ani din toate competitiile, inclusiv Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo, si Cupa Mondiala din 2022, din Qatar.

Presa rusa a reactionat imediat dupa decizia WADA.

"Cea mai trista zi din sport: WADA a executat Rusia. Sportivii rusi au fost exclusi de la orice competitie majora pentru urmatorii patru ani. Mai mult decat atat, Rusia nici nu poate gazdui competitii internationale", au scris cei de la Gazeta.ru.

"WADA a decis ca Rusia sa nu mai participe la Jocurile Olimpice si la alte competitii majore, pentru urmatorii patru ani. Sportivii considerati curati pot concura sub drapel neutru in aceasta perioada. Acesta este rezultatul probelor modificate si al dovezilor sterse", au scris si jurnalistii de la The Moscow Times.

Imnul si steagul Rusiei nu vor putea fi folosite la evenimentele mondiale majore. Atletii care nu au fost vizati de ancheta anti-doping vor putea concura sub un steag neutru.

Agentia Mondiala Antidoping a luat decizia in unanimitate intr-o sedinta ca a avut loc la Lausanne. Rusia plateste dupa ce a manipulat date de laborator predate investigatorilor internationali in ianuarie 2019.

Agentia Antidoping Rusa (Rusada) are 21 de zile sa faca apel. In cazul in care va ataca decizia WADA, TAS va lua o hotarare definitiva.