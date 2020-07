Au trecut 44 de ani de la clipa de glorie a Nadiei Comaneci. Mesajul special al ZEITEI DE LA MONTREAL. "E greu de crezut!"

La data de 18 iulie 1976, fosta mare gimnasta a Romaniei, acum in varsta de 58 de ani, a intrat in istoria sportului.

Ceea ce parea imposibil la acea vreme a fost reusit de Nadia Comaneci in urma cu exact 44 de ani, atunci cand romanca a obtinut prima nota de 10 acordata de-a lungul timpului in gimnastica. Perfomanta realizata la Jocurile Olimpice de la Montreal e inca proaspata in memoria Nadiei, care a tinut sa le transmita admiratorilor un mesaj, prin intermediul contului de Instagram.

"E greu de crezut ca au trecut 44 de ani de la acel moment istoric, Montreal 1976. A fost un efort comun si doresc sa felicit echipa si pe toti cei care au contribuit la acest succes. Le multumesc si fanilor, care in fiecare an, la 18 iulie, imit trimit mesaje de aniversare", a fost esenta cuvintelor adresate de Nadia Comaneci.

De mentionat e faptul ca, la Jocurile de la Montreal, Nadia Comaneci a fost notata de 7 ori cu nota maxima, dar primul 10 a venit in urma unui exercitiu perfect la paralele.