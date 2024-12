Patru jucători, efort financiar de aproape 1 miliard de dolari

În perioada din intersezon, miliardarul Steven Cohen i-a adus pe Juan Soto (ex - New York Yankees / 765 milioane de dolari, contract pe 15 ani), Jared Young (ex - Doosan Bears) și Justin Hagenman (ex - Boston Red Sox) și a reușit să-l rețină pe Sean Manaea (75 de milioane de dolari, pe trei sezoane), cheltuind aproape 1 miliard de dolari.



De asemenea, clubul poate dubla această sumă, pentru că este aproape să reușească prelungirea înțelegerilor cu Pete Alonso și Jose Iglesias, dar se află și în negocieri avansate cu jucătorii liberi de contract Roki Sasaki (ex - Chiba Lotte Marines), Alex Bregman (ex - Houston Astros), Joc Pederson (ex - Arizona Diamondbacks) și Tanner Scott (ex - San Diego Padres). "The Metsies" doresc alcătuirea unui "Dream Team" care să aibă șanse să câștige World Series.



Juan Soto a primit cel mai mare contract din istoria sportului

Dominicanul Juan Soto (26 de ani / ex - Washington Nationals, San Diego Padres, New York Yankees) a semnat un contract cu clubul New York Mets din Liga profesionistă nord-americană de baseball (MLB), pentru suma de 765 de milioane de dolari şi pentru o perioadă de 15 ani.

Acesta reprezintă cel mai mare contract din istoria sportului, depășind acordul de 700 de milioane de dolari pe zece ani încheiat de japonezul Shohei Ohtani cu Los Angeles Dodgers, în 2023, şi care reprezentase, la rândul său, un record în materie de remunerații în lumea sportului. Soto a jucat în sezonul trecut pentru rivala New York Yankees.



Cohen vrea stadion de 8 miliarde de dolari

Steve Cohen, nemilosul miliardar care conduce Point72 Asset Management și SAC Capital Advisors și care a servit drept model pentru personajul Bobby Axelrod, jucat de actorul Damian Lewis în serialul TV "Billions", are planuri mari și pentru noua arenă a echipei de baseball New York Mets.



Acesta vrea să modernizeze celebra arenă de baseball Citi Field, iar noul complex ar urma să coste 8 miliarde de dolari și să cuprindă, pe lângă zona sportivă propriu-zisă, hoteluri, cazinouri, o sală pentru concerte, spații verzi, restaurante și magazine.



Stadionul actual din zona Flushing Meadows - Corona Park, cartierul newyorkez Queens, a fost construit în 1964, când a înlocuit mai vechea arenă Shea Stadium, a fost modernizat de mai multe ori și are o capacitate de 45.000 de locuri.



NY Mets, de două ori câștigătoare a World Series

New York Mets este una dintre cele mai iubite echipe sportive din SUA, deși a câștigat World Series de doar două ori (1969, 1986), impunându-se de șase ori în East Division (1969, 1973, 1986, 1988, 2006, 2015). Clubul este condus de David Stearns și antrenat de Carlos Mendoza.



Conform unei evaluări realizat de revista Forbes, este al șaselea club ca valoare din MLB, cu o cotă de 2.9 miliarde de dolari, după New York Yankees (7.1 miliarde de dolari), Los Angeles Dodgers (4.8 miliarde de dolari), Boston Red Sox (4.5 miliarde de dolari), Chicago Cubs (4.1 miliarde de dolari) și San Francisco Giants (3.7 miliarde de dolari).



De cealaltă parte, Steven Cohen (68 de ani) este cunoscut ca un afacerist abil, dar lipsit de scrupule, el primind una dintre cele mai mari amenzi din istoria SUA, 1.8 miliarde de dolari, în 2013, după ce compania sa, SAC Capital Advisors, a recunoscut acuzațiile de folosire ilicită a informațiilor privilegiate.



El are o colecție de artă cotată la peste 1 miliard de dolari și coordonează mai multe fundații caritabile, la bugetul cărora a contribuit cu peste 700 de milioane de dolari.



Foto - Getty Images