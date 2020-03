Cum a dat Hagi lovitura de 600 000 de euro cu un fotbalist care nu mai jucase de UN AN! Agentul SECRET, dezvaluiri in exclusivitate pe www.sport.ro!

Agentul secret din Romania scrie in exclusivitate pentru www.sport.ro in fiecare saptamana!

De doua ori pe an, vara si iarna, MERCATO erupe ca un vulcan care arunca in aer energie si iscusinta. Fotbalisti, agenti sau cluburi se amesteca intr-un joc nebun la temperaturi inalte. Toti cauta frenetic cea mai buna mutare. Norocul are rol principal in acest spectacol al schimbarilor de colo-colo. Astazi, despre CURAJUL de a merge la intalnirea cu destinul sau povestea lui Lyes Houri, fotbalistul "lucrat" in cheia franceza de Gica Hagi cu priceperea cu care, odinioara, uimea lumea intreaga cand avea mingea la picior.

Inceputul drumului in fotbal pentru Houri se leaga de numele unei foste campioane a Frantei, Lille. Tehnic, rapid si creativ, micul Lyes face impresie. Aduna selectii in nationala franceza de juniori la toate categoriile de varsta. "Am un centimetru mai putin decat Messi", glumeste Houri care isi descopera prieteni "pe viata" la Clairefontaine - Kingsley Coman, astazi la Bayern, sau Moussa Dembele, vedeta lui Lyon. Houri e recrutat de Valenciennes unde debuteaza in Liga a 2-a la numai 18 ani. Face imediat pasul spre prima liga - merge la Bastia unde strange 6 aparitii intr-un sezon. Totusi, urcusul este prea rapid iar sansele de a deveni titular scad pe zi ce trece. Houri accepta imprumutul la Belfort, in liga a 3-a franceza, sau la Roda, in Olanda, dar totul merge pe dos. Culmea ghinionului, Bastia este retrogradata abrupt din motive financiare. Lyes ramane fara contract insa nimeni nu se inghesuie sa angajeze un fotbalist care n-a mai jucat de aproape un an. In cele din urma, Houri accepta propunerea modica a lui Lens, unde incearca sa-si regaseasca inspiratia la echipa secunda. Totul pare ca se stinge, dar...

In Romania, Gica Hagi atrage atentia cu o echipa construita pe talentul si energia tinerilor fotbalisti crescuti in Academia de la Ovidiu. Hagi imprumuta de la Ajax-ul legendarului Johan Cruijff filozofia jocului de atac, variat si in mare viteza. Apropiat al lui Hagi, agentul Mihai Joita are misiunea de a gasi jucatori care sa se "potriveasca" la Viitorul. Dupa reusita transferului lui Kevin Boli, titular in echipa campioana editia 2017, Joita face o noua incercare cu un fotbalist descoperit in campionatul francez. La 22 ani, Lyes Houri semneaza la Ovidiu pentru 4000 de euro pe luna si il cucereste pe Hagi - jongleaza cu mingea ca un om de-al casei. Managerul Viitorului inoveaza si gaseste pentru micutul Lyes pozitia perfecta in teren. "E un inter deosebit cu tehnica de decar si agresivitate de mijlocas defensiv. Seamana cu Tigana", anunta Hagi fericit. Destinul lui Houri se schimba imediat. Devine titular, joaca meci de meci si ii rasplateste increderea lui Hagi cu un gol special, reusita care o califica pe Viitorul in play-off dupa 1-0 cu FC Botosani.

Incheie sezonul 2019 en fanfare - artificii, sampanie si primul trofeu cucerit in cariera, Cupa Romaniei, dupa finala castigata 2-1 cu Astra Giurgiu. Lyes debuteaza in cupele europene unde atrage privirile cluburilor din campionate de top. In cele din urma, Viitorul accepta oferta de 600 000 de euro de la MOL Fehervar, iar Houri merge in Ungaria pentru un salariu de trei ori mai mare. Aventura continua...