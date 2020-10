(P) Superbet devine prima agentie de pariuri din Romania care sponsorizeaza o echipa de fotbal feminin

Superbet anunta cu bucurie un nou parteneriat, alaturi de Carmen Bucuresti, formatie aflata in prima liga de fotbal feminin din Romania!

Superbet devine sponsorsul principal al echipei si sigla companiei de pariuri va fi prezenta pe tricoul oficial de joc al echipei in sezonul 2020-21.

Carmen Bucuresti a obtinut doua promovari succesive, ajungand din liga a treia pana in prima in doar doi ani! Inceputul primei aventuri pe prima scena din Romania este unul foarte bun, clasandu-se pe locul al cincilea dupa 5 etape, cu 9 puncte! Obiectivul pentru sezonul in curs este calificarea in play-off-ul campionatului si castigarea Cupei Romaniei!

Chiar daca nu mai activeaza decat in campionatul feminin, Carmen ramane un exemplu de profesionism in fotbalul romanesc, oferind sansa multor tinere sa-si indeplineasca visul de a avea o cariera sportiva. Clubul isi propune ca, alaturi de Superbet, sa continue promovarea fotbalului feminin si sa arate societatii ca munca, ambitia si curajul sunt valori pe deplin insusite de sportivele din Romania.

In formula de start a echipei se regasesc, aproape la fiecare meci, si trei angajate Superbet! Mihaela Neacsu, Georgiana Vasile si Alexandra Cheller sunt operatoare in agentii Superbet si, in timpul liber, merg la sala, la antrenamente si castiga meciuri de prima liga cu Carmen Bucuresti!

Ca urmare a acestui parteneriat, Superbet a retras complet fotbalul feminin din Romania din oferta de pariere pentru a putea fi alaturi de fete!

„Sustinem sportul romanesc” nu e doar un slogan. Ne dorim cu adevarat sa crestem performanta sportiva a tarii, de aceea parteneriatele si sponsorizarile noastre se extind in numeroase sporturi sau divizii. Proiectul clubului Carmen Bucuresti ne era cunoscut de mult, nu doar pentru ca ne-au atras atentia prin promovarile consecutive si un management profesionist, ci si prin prezenta in lotul echipei a celor trei angajate Superbet care joaca in timpul lor liber. In aceasta vara ne-am hotarat sa ne implicam activ in sustinerea fotbalului feminin si am pornit imediat discutiile pentru un parteneriat. Am si scos din oferta noastra de pariuri competitiile de fotbal feminin din Romania, pentru a le permite fetelor sa joace in continuare si sa isi pastreze si locurile din agentiile Superbet. Avem mare incredere in ele, le sustinem din toata inima si speram sa pastreze trendul si sa creasca de la an la an. #ImpreunaSuntemSuper! - a declarat Andrei Stan, Managerul de Sponsorizari al Superbet.

„Am inceput in primavara anului 2018 primele demersuri pentru a forma echipa de fotbal feminin, in iunie aveam primele trialuri pentru completarea lotului de jucatoare iar in septembrie incepea aventura noastra in Liga a 3-a din Romania. A fost un sezon cu multe provocari dar care s-a incheiat cu o prima promovare si cu dorinta de mai mult si, in sezonul urmator, am fost de neinvins! Suntem incantati sa avem alaturi de noi, in primul nostru sezon de Liga 1, un partener principal ca Superbet, implicat in sustinerea sportului romanesc an de an. Este o dovada ca munca noastra este apreciata si ne dorim ca impreuna cu Superbet sa ducem mai departe acest proiect, sa avem rezultate bune si sa crestem nivelul fotbalului feminin din Romania.” - Mihai Cibia, specialist marketing FC Carmen Bucuresti

DESPRE SUPERBET

- Fondat in 2008, Superbet este liderul industriei de pariuri sportive si un important contributor la bugetul de stat

- Prin programul #SustinemSportulRomanesc, Superbet sponsorizeaza federatii, cluburi sau sportivi din fotbal, fotbal feminin, handbal, baschet, ciclism, sah, kickboxing si raliuri.

- Intre actionarii grupului se afla si gigantul american Blackstone, unul dintre cele mai mari fonduri de investitii din lume

- In 2019, Ziarul Financiar a inclus grupul Superbet in Top 10 cele mai valoroase companii romanesti

- Este prima companie romaneasca premiata trei ani consecutivi la Central and Eastern European Gaming Conference (CEEGC) cu trofeul suprem: Cel mai bun Operator de Pariuri Sportive din Europa Centrala si de Est

Tweet FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!