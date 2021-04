(P) Premiile Oscar 2021: Principalii favoriți și cotele la pariuri

Premiile Oscar 2021 urmează să fie decernate în noaptea de duminică spre luni, 26 aprilie, la Teatrul Dolby din Los Angeles.

Pe lângă tradiționala locație, organizatorii au ales să mute o parte din acțiune la Union Station din Los Angeles, dar și în Europa, la Londra și Paris.

La gala din acest an este nominalizat, în premieră, un film românesc, Colectiv - chiar la două categorii: Cel mai bun film internațional și Cel mai bun documentar. Răvășitorul lungmetraj al lui Alexander Nanau este favoritul numărul 3 la pariuri Oscar la ambele categorii, deci nu uitați să țineți pumnii strânși la primele ore ale zilei de luni, 26 aprilie!

După un an cu mari probleme pentru industria cinematografică, Premiile Oscar 2021 reprezintă un moment special, în care vom afla marii câștigători din acest an atât de dificil pentru toată lumea.

Mank, filmul cu cele mai multe nominalizări la Oscar 2021

Mank, drama biografică despre scenaristul Herman J. Mankiewicz, este filmul cu cele mai multe nominalizări la Gala Premiilor Oscar 2021. În total, Mank are 10 nominalizări și depășește filmele The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal și The Trial of the Chicago 7, toate cu câte 6 nominalizări. Vezi în imaginea de mai jos câteva din cotele la pariuri disponibile pentru Mank.

Filmul Mank prezintă evenimentele din viața lui Mankiewicz în momentul în care realiza scenariul pentru filmul Citizen Kane din 1941. Regizor este David Fincher, în timp ce din distribuție fac parte Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard și Tom Pelphrey.

Lansarea Mank a avut loc în noiembrie, iar din decembrie este disponibil și pe Netflix. Printre cele mai importante categorii la care a fost nominalizat se află "Cel mai bun film", "Cel mai bun actor" și "Cea mai bună actriță într-un rol secundar".

Nomadland, marele favorit la categoria cel mai bun film

Nomadland este considerat de departe marele favorit să câștige la categoria cel mai bun film, având cota 1.15 la pariuri online Unibet. Nomadland prezintă povestea unei vârstnice care a pierdut aproape tot ce avea în timpul crize financiare cunoscută sub numele Marea Recesiune. După ce și-a vândut și ultimele bunuri, ea și-a cumpărat un VAN și a plecat într-o călătorie, ducând o luptă pentru supraviețuire. Este un film emoționant, în care Frances McDormand face un rol extraordinar. De altfel, Nomadland a fost desemnat cel mai bun film la Globurile de Aur 2021, iar regizorul Chloe Zhao a primit un premiu.

În oferta Unibet, următoarele filme pe lista favoritelor în această categorie sunt: The Trial of the Chicago 7 - cota 7.00, Minari - cota 15.00, Promising Young Woman - cota 18.00, Judas and the Black Messiah - cota 34.00, Mank - cota 34.00, Sound of Metal - cota 51.00, The Father - cota 101.0.

La categoria cel mai bun actor, principalul favorit la Unibet este Chadwick Boseman pentru rolul din filmul Ma Rainey's Black Bottom. Specialiștii se așteaptă ca el să câștige, iar cota de 1.07 la pariuri spune practic totul. Este un caz special, în condițiile în care Boseman a murit într-un moment în care filmul era în post-producție, în august 2020. Acesta a fost practic ultimul său rol, iar filmul îi este dedicat. Ma Rainey's Black Bottom îi are printre producători pe Denzel Washington, iar Boseman interpretează fantastic rolul unui cântăreț de muzică blues.

Potrivit cotelor de pe Unibet, pe lista favoriților din această categorie se mai regăsesc Anthony Hopkins (The Father) - cota 7.50, Riz Ahmed (Sound of Metal) - cota 15.00, Steven Yeun (Minari) - cota 26.00 și Gary Oldman (Mank) - cota 34.00.

La categoria cea mai bună actriță, Unibet anticipează o luptă mai strânsă. Cu prima șansă pornește Carey Mulligan, pentru rolul din Promising Young Woman, care are cota 2.25. Ea interpretează rolul unei femei care dorește să-și răzbune cea mai bună prietenă, decedată în urma unui viol. Mulligan a câștigat deja la această categorie la Globurile de Aur 2021.

Celelalte nominalizate au următoarele cote: Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom) - cota 3.00, Frances McDormand (Nomadland) - cota 4.50, Andra Day (The United States vs. Billie Holiday) - cota 7.00 și Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) - cota 21.00.

Ce șanse are Colectiv la Premiile Oscar 2021?

Documentarul Colectiv, care urmărește evenimentele ce au purces după incendiul din clubul bucureștean cu același nume și lupta împotriva sistemului, are două nominalizări la Premiile Oscar. Este, de altfel, primul film românesc nominalizat la Oscaruri.

La categoria cel mai bun film documentar, Colectiv este cotat cu șansa a treia, având cota 9.00 la Unibet. My Octopus Teacher (cota 1.20) și Time (cota 5.00) stau mai bine decât Colectiv, în timp ce Crip Camp (cota 21.00) și The Mole Agent (cota 51.00) sunt celelalte filme nominalizate.

Tot șansa a treia o are Colectiv și la categoria cel mai bun film internațional, unde Unibet îi oferă cota 13.00. Favorit este Another Round (cota 1.08), urmat de Quo Vadis, Aida? (cota 7.50). Better Days (cota 26.00) și The Man Who Sold His Skin (cota 26.00) sunt mai slab cotate decât Colectiv.

Gala Premiilor Oscar 2021 va fi televizată, în premieră, live în România pe platforma Voyo și va putea fi urmărită în reluare marți, 27 aprilie, de la ora 20:30, pe postul TV PRO Cinema.