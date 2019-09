(P) Incercare cu superstil pentru pariori: mondialul de rugby din Japonia!

“Un sport de golani practicat de gentlemani” rugby-ul ii invita pe pariorii romani sa se lege in “gramada” fanilor care vor trai Cupa Mondiala. Pariatul responsabil si informat la Superbet e un mod prin care poti simti oriunde ai fi, emotia unui turneu final de asemenea calibru. Vineri 20 septembrie la ora 13:45 incepe editia cu numarul 9 a Mondialului. Meciul de deschidere se disputa intre Japonia si Rusia. Cele mai bune 20 de echipe ale lumii sunt gata pentru o ciocnire de proportii, intr-o competitie care se va incheia cu finala din 2 noiembrie si va oferi iubitorilor rugby-ului 48 de SuperMeciuri! Deschide cont la Superbet si pariaza pe sportul preferat!

Se incheie suprematia All Blacks?

Parcursul neconvingator al All Blacks in Rugby Championship in aceasta vara si infrangerile cu Irlanda din meciurile test jucate in 2016 si 2018 avantajeaza pariorii. Cota pentru Noua Zeelanda - Castigatoarea Cupei Mondiale de rugby din 2019 e 2.20! Banii se dubleaza, dar si emotiile in timpul turneului vor creste substantial. Cota pentru ca liderul ierarhiei mondiale Irlanda sa castige trofeul Webb Ellis e 8.00. Asta si pentru ca irlandezii sunt singura SuperPutere din rugby care nu a reusit pana acum sa se califice in Semifinalele competitiei supreme!

“Musca” Pumele pentru un trofeu legendar?

Argentina e echipa care a adus singura medalie Americii de Sud, bronz in 2007 si e formatia cu cea mai pronuntata ascensiune. Din 2012 ea a fost admisa in Rugby Championship, fostul Tri Natios, competitia in care Pumele evolueaza alaturi de All Blacks, Springboks si Wallabies. Palmaresul lor de pana acum e 5 victorii, 1 egal, 36 infrangeri. Dar nu e putin. Pumele au crescut an de an in valoare si in atitudine in fata granzilor. Iar anul acesta, selectionata lor interna Jaguares a jucat finala SuperRugby, turneu care poate trece drept Liga Campionilor in sportul cu balonul oval. Jaguares are 26 de jucatori in lotul de 31 deplasat in Japonia. Superbet ofera cota 40 pentru Argentina - Castigatoare. Instaleaza aplicatia de pariuri sportive Superbet, cea mai utilizata in Romania!

SuperMotivatie pentru 4 forte mondiale

Prima adversara a argentinienilor la acest turneu are o cota apropiata pentru castigarea competitiei. Superbet ofera cota 35 pentru un triumf in premiera al Frantei. Cocosii sunt cei care au pierdut cele mai multe finale, fara sa castige titlul. Ei au fost invinsi de 3 ori in ultimul act, de 2 ori pierzand in fata Noii Zeelande. Anglia pregatita de australianul Eddie Jones - artizanul progresului extraordinar facut de Japonia (omul care a condus echipa la victoria legendara de la Cupa Mondiala din 2015 contra Africii de Sud) - are cota 5.00. Africa de Sud are cota 5.50, Australia are cota 13. Ambele vin dupa rezultate bune in fata Noii Zeelande in SuperTurneul emisferei sudice: Rugby Championship. Vorbim de 2 tari care detin cate 2 titluri mondiale in palmares si care se vor incorda pentru a face un turneu final de neuitat.

Nord vs Sud intr-o noua inclestare epica

Un pariu de mare angajament emotional e cel pe Emisfera castigatoare. Rivalitatea eterna dintre emisferele Nordica si Sudica e un combustibil care alimenteaza pasiunea fanilor. Daca esti fanul unei forte care e eliminata, sunt sanse mari sa continui turneul ca suporter al unei reprezentative din aceeasi emisfera. Momentan, scorul la titluri mondiale e Nord 1 - Sud 7! 1.50 cota antepost pentru al 8-lea titlu mondial al emisferei Sudice, 2.40 pentru o Cupa mondiala care sa ajunga in Nord, probabil, pe continentul care a inventat rugby-ul, Europa.

SuperDueluri inca din faza grupelor

Cea mai tare grupa pare a fi “pe hartie”, grupa C unde Anglia, Franta si Argentina se bat pentru cele 2 locuri calificabile in sferturi. O grupa in care avem un titlu mondial, 5 medalii de argint si 2 medalii de bronz. O alta grupa de foc este grupa A, unde Japonia forteaza locurile 1-2, pe care traditia le obliga pe Irlanda si Scotia sa le aconteze.

In celelalte grupe, misiuni aparent facile pentru Noua Zeelanda si Africa de Sud in grupa B (unde Italia are culoar pentru locul 3, care asigura calificarea automata la Mondialul din 2023 din Franta) si grupa D unde Tara Galilor si Australia sunt favoritele, Georgia si Fiji disputandu-si locul 3.

Cine castiga SuperDuelul: All Blacks - Springboks, sambata de la 12:45?

Inca din primul weekend, primim un SuperCadou. Un duel intre doi colosi ai rugby-ului. Rivalitatea dintre Noua Zeelanda si Africa de Sud a inceput in 1921. Urmeaza meciul 99. All Blacks au 58 de victorii, Springboks 36. 4 meciuri au fost remize. Vorbim de o rivalitate care a depasit granitele sportului. De la finala legendara din 1995 cand sud-africanii castigau trofeul la Johannesburg cu 15-12, sub ochii lui Nelson Mandela la dueluri incredibile in Tri Nations si mai apoi Rugby Championship. La Cupa Mondiala, 3 dueluri, 3-1 la victorii pentru Noua Zeelanda. Dar un echilibru uluitor in ultimele 3 meciuri directe: 1 victorie de fiecare parte si 1 egal!

Care va fi invingatoarea in meciul Irlanda-Scotia, duminica de la 10:45?

Si Europa propune un prim meci de calibru. Doua formatii care s-au confruntat prima oara in 1877! Pana azi, s-au consemnat 67 victoriiscotiene, 63succese irlandeze si 5 egaluri. In singurul duel de la Cupa Mondiala, Scotia s-a impus cu 24-15 in 1991. Palmaresul recent e net in favoarea irlandezilor: 5 victorii pentru in ultimele 6 directe. Vezi cotele Superbet pentru meciurile din acest weekend si pariaza pe favoritele tale!