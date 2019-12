(P) Importanta unui dozator de apa in sala de fitness

Pentru antrenamentele fizice, hidratarea are o importanta covarsitoare.

Procentul de apa din corpul uman variaza in functie de gen si varsta, insa in niciun caz nu coboara sub 50%. Efortul fizic duce la eliminarea unei parti importante din aceasta cantitate, in special prin transpiratie. Daca in timpul antrenamentului nu completezi deficitul cu apa proaspata, risti sa te deshidratezi. Acesta este principalul motiv pentru care prezenta unui watercooler este recomandata intr-o sala de fitness. Daca doresti sa vii in intampinarea clientilor care fac miscare, comanda un dozator de apa de la lafantana.ro pentru a le pune la dispozitie gratuit lichidul vital.

Hidratare inainte, in timpul si dupa exercitiile fizice

Pregatirea pentru exercitiile fizice incepe inainte de a ajunge la sala de fitness. Din acest punct de vedere, hidratarea este cel putin la fel de importanta ca alimentatia si poate incepe cel putin 30 de minute inainte de antrenament. Cantitatea de apa bauta inainte de a merge la sala trebuie sa fie una moderata, ca sa nu provoace balonare sau disconfort pe parcurs. Totodata, daca esti hidratat corespunzator, transpiratia corpului nu va mai fi abundenta. Acest lucru inseamna ca daca vii deja bine hidratat la antrenament, nu vei fi nevoit sa fortezi corpul cu o cantitate mare de lichid consumata in regim de forta intr-un timp scurt. Asadar, consumul de apa este recomandat atat inaintea exercitiilor, cat si in timpul miscarii si dupa finalizarea antrenamentelor.

Ce fel de apa poti consuma la sala?

La sala poti consuma atat apa plata, cat si minerala. Daca respectam proportia de 200 de mililitri de apa necesari pentru fiecare 15 minute de antrenament, vom observa ca este nevoie de un volum mare pentru o sala de fitness. Brandul lafantana.ro iti ofera in custodie gratuita pe perioada desfasurarii contractului atat dozatoare de apa plata, cat si watercoolere carbo cu posibilitatea reglarii intensitatii nivelului de dioxid de carbon. Cu ajutorul acestei investitii, clientii sunt eliberati de grija asigurarii permanente a necesarului zilnic de apa, avand la indemana o sursa de aprovizionare. Intrucat apa consumata in timpul exercitiilor fizice nu trebuie sa fie neaparat rece, poti opta pentru dozatoare care nu se conecteaza la o sursa de alimentare sau poti seta temperatura cu cateva grade mai mare.

Ce risti daca te deshidratezi

Daca te limitezi sa bei apa doar atunci cand iti este sete, trebuie sa stii ca aceasta senzatie este semn al inceputului deshidratarii. Efortul fizic duce la pierderea mineralelor, iar lipsa acestora influenteaza aparitia crampelor musculare. Deshidratarea in stare de oboseala poate avea urmari grave, incepand de la o durere de cap pana la afectiuni cardiace.

Consumul de lichide sporeste performantele fizice

Alegerea bauturii potrivite in functie de specificul antrenamentului poate influenta performantele fizice. Cel mai bun argument in acest sens este faptul ca prezenta apei in organism previne oboseala. Pentru o miscare obisnuita la sala de fitness, intr-un ritm mai apropiat de agrement decat de performanta, este recomandat consumul de apa. Pe masura ce antrenamentul creste ca durata sau intensitate, specialistii recomanda si alte bauturi mai bogate in minerale. Si in acest caz, dozatoarele lafantana.ro sunt utile pentru prepararea bauturilor calde cu ciocolata.

Anumite restrictii in ceea ce priveste consumul de apa (asemenea consumului de alimente) asociat cu exercitiile fizice exista doar in cazul sportivilor de performanta si sunt controlate de cluburi, nutritionisti sau experienta fiecaruia. In cazul miscarii moderate, de placere sau de mentinere in forma, consumul de lichide este recomandat. Instalarea unui dozator de apa in sala de fitness este o strategie buna de marketing, avand in vedere ca beneficiarii vor fi atat angajatii, cat si clientii.



