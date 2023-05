(P) Erling Haaland scrie istorie în Champions League: Lista completă a golurilor marcate

Erling Haaland a marcat 35 de goluri în 29 de partide disputate în Champions League, reușind să doboare numeroase recorduri. La doar 22 de ani și cu doar patru sezoane în competiție, atacantul norvegian a devenit deja al 19-lea cel mai bun marcator din istoria competiției, depășind nume cunoscute ca Samuel Eto'o, Antoine Griezmann, Kaka și Wayne Rooney.

Încă de la debutul în competiție, Haaland a avut un impact total și a marcat 8 goluri în cele 6 meciuri disputate pentru Salzburg. A urmat transferul la Borussia Dortmund, unde a marcat încă 15 goluri în 13 partide. De la transferul la City, forma extraordinară a continuat, iar atacantul norvegian a marcat 12 goluri în 10 partide.

Erling Haaland este primul jucător din istoria Champions League care a marcat un hattrick la debut, în victoria lui Salzburg, scor 6-2, cu Genk. El a avut nevoie de doar 12 meciuri pentru a marca 15 goluri, 14 meciuri pentru a ajunge la 20 de goluri, 20 de meciuri pentru a ajunge la 25 de goluri, 25 de meciuri pentru a marca 30 de goluri și 27 de meciuri pentru a bifa 35 de meciuri. Este cel mai tânăr jucător din istorie care a ajuns la 35 de goluri marcate în competiție.

23 din golurile marcate de cel desemnat recent cel mai bun jucător al sezonului din Premier League au fost reușite cu piciorul stâng, 8 cu piciorul drept, iar 4 cu capul. El a executat cinci lovituri de la 11 metri cu piciorul stâng: primele patru le-a marcat, iar ultima a ratat-o.

Doar trei echipe au scăpat fără gol primit de la Haaland

Erling Haaland a întâlnit 16 echipe în Champions League și doar trei au scăpat fără gol primit. Este vorba despre Ajax Amsterdam și Manchester City (când era jucătorul lui Dortmund), dar și Real Madrid, în semifinalele Champions League din acest an.

Lista completă a meciurilor lui Haaland în Champions League și golurile marcate

2019/20 (Salzburg/Dortmund)

• 17/09/2019 Salzburg 6-2 Genk (3 goluri)

• 02/10/2019 Liverpool 4-3 Salzburg (1 gol)

• 23/10/2019 Salzburg 2-3 Napoli (2 goluri)

• 05/11/2019 Napoli 1-1 Salzburg (1 gol)

• 27/11/2019 Genk 1-4 Salzburg (1 gol)

• 10/12/2019 Salzburg 0-2 Liverpool

• 18/02/2020 Dortmund 2-1 PSG (2 goluri)

• 11/03/2020 PSG 2-0 Dortmund

2020/21 (Dortmund)

• 20/10/2020 Lazio 3-1 Dortmund (1 gol)

• 28/10/2020 Dortmund 2-0 Zenit (1 gol)

• 04/11/2020 Club Brugge 0-3 Dortmund (2 goluri)

• 24/11/2020 Dortmund 3-0 Club Brugge (2 goluri)

• 17/02/2021 Sevilla 2-3 Dortmund (2 goluri)

• 09/03/2021 Dortmund 2-2 Sevilla (2 goluri)

• 06/04/2021 Man City 2-1 Dortmund

• 14/04/2021 Dortmund 1-2 Man City

2021/22 (Dortmund)

• 15/09/2021 Beşiktaş 1-2 Dortmund (1 gol)

• 19/10/2021 Ajax 4-0 Dortmund

• 07/12/2021 Dortmund 5-0 Beşiktaş (2 goluri)

2022/23 (Man City)

• 06/09/2022 Sevilla 0-4 Man City (2 goluri)

• 14/09/2022 Man City 2-1 Dortmund (1 gol)

• 05/10/2022 Man City 5-0 Copenhagen (2 goluri)

• 25/10/2022 Dortmund 0-0 Man City

• 22/02/2023 Leipzig 1-1 Man City

• 14/03/2023 Man City 7-0 Leipzig (5 goluri)

• 11/04/2023 Man City 3-0 Bayern (1 gol)

• 19/04/2023 Bayern 1-1 Man City (1 gol)

• 09/05/2023 Real Madrid 1-1 Man City

• 17/05/2023 Man City 4-0 Real Madrid

Haaland luptă și pentru câștigarea Balonului de Aur

După un sezon magnific, Erling Haaland este și unul dintre favoriții la pariuri fotbal pentru câștigarea Balonului de Aur. Principalul favorit este în continuare Lionel Messi, care anul trecut a câștigat Cupa Mondială cu Argentina, însă cota lui Haaland este în continuă scădere. Astfel, în acest moment, Messi are cota 1.60 să câștige Balonul de Aur, în timp ce Erling Haaland are cota 2.30. Ceilalți jucători sunt destul de departe: Kevin de Bruyne are cota 21.00, Lautaro Martinez are cota 26.00, în timp ce Vinicius Junior are tot cota 26.00.

