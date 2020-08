(P) Doi romani au copiat unul de la altul. Si meciurile, si castigul! S-a terminat foaaarte bine pentru ei. Cu 450.000 de lei!!

Prietenul la nevoie se cunoaste. Si mai ales la castig! Doi ‘flacai’ din Motru au plecat acasa cu 450.000 de lei fiecare, frati de castig, dupa niste bilete pe care dupa ce le vezi, spui ‘aaa, pai asa puneam si eu’.

Da, asta e impresia cand vezi niste pronosticuri simple, logice, care normal ca ies, nu? Ies cand iti e lumea mai draga, da. Osnaga Sever si Zbarnea Gheorghe au plecat cu teancurile de bani acasa dupa ce au pus la Fortuna doua biletele pline de minuni.

Am stat de vorba cu ei si ambii cred ca pariurile sunt o treaba 50-50. Adica 50% noroc, 50% stiinta. Poate cu un 1% decisiv stiinta. Pariurile lor preferate, dupa cum am vazut si in biletele castigatoare la Fortuna, sunt simple, de scoala veche – rezultat final si total goluri. Inainte sa-i intrebam ce fac cu banii, am vrut sa stim ce echipe le aduc cele mai mari pierderi, echipe care-i scot de la pariuri, cum zice romanul.

Vrei sa afli care sunt secretele castigatorilor? Citeste restul articolului pe site-ul Fortuna, unde poti vedea si biletele castigatoare de 450.000 de lei! -> Click AICI