(P) Cel mai mare castig la cazino online surprins live de catre un jucator roman

Momente norocoase au fost transmise live de un pasionat de sloturi online, stabilindu-se involuntar un record aparte: cel mai mare castig la cazino pe internet care a fost transmis in direct de catre un jucator roman.

In centrul actiunii a fost Alexandru Petruta Razvan din Cluj-Napoca, in varsta de 35 de ani. Acesta a jucat pe platforma de casino online a celor de la NetBet, una dintre cele mai populare destinatii de pe internet in randul pasionatilor de jocuri de noroc.

Fericitul castigator a acumulat intr-un interval scurt de timp, pe durata filmarii, peste 40.000 de lei, dintre care un jackpot ce a depasit 30.000 de lei. Spectatorii online au putut sa fie martori live ai momentelor norocoase si au putut trai emotia resimtita de protagonist. Desigur, acum oricine poate vedea online minutele cu castiguri in lant la jocurile de tip slots din cazinoul online NetBet.

Desi greu de prins in direct, astfel de momente sunt de fapt destul de des intalnite in randul jucatorilor, cei mai multi preferand sa pastreze private sesiunile de joc. Pe de alta parte, transmiterea in direct (sau cel putin postarea ulterioara) a momentelor de joc in cazino online este parte dintr-un trend international. Fara a exista vreo organizate din partea platformelor de joc, pur si simplu unii jucatori aleg sa se filmeze si sa-si creeze comunitati de fani care participa indirect alaturi de ei. Este o forma noua de continut in categoria de vlogging, o noua forma de divertisment online s-ar putea spune, caci canalele specializate pe YouTube sunt tot mai multe. Romanii nu fac exceptie, mai ales ca piata de jocuri online din Romania este tot mai puternica, atragand tot mai multi jucatori.

Desi este un castig mare, premiul de peste 40.000 de lei nu este tocmai printre cele mai mari inregistrate pe platforma NetBet. Recordul pana acum la o singura rotire a fost de peste 430.000 RON, deci aproximativ 90.000 de euro! De aceasta data, elementul spectaculos nu a fost numai legat de suma, ci mai ales de faptul ca s-a putut vedea live acest moment.

Peste 1300 de jocuri slot sunt disponibile in prezent pe platforma de cazino online a celor de la NetBet, alaturi de continut de top si din categoria jocurilor de masa precum ruleta sau blackjack. Cu putin timp in urma, platforma de jocuri de cazino online NetBet a fost desemnata cea mai buna din Romania pentru al doilea an consecutiv la Gala Premiilor Casino Inside, eveniment de gala unde performanta din domeniul jocurilor de noroc este rasplatita cu premii.

