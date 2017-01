"Sunt mandra ca port tricoul Romaniei!" Noua senzatie din voleiul romanesc are tata african si mama romanca

Are tatal african, mama romanca si s-a nascut la Budapesta. E noua senzatie din voleiul romanesc.



Elizabet face volei de sapte ani. A ales sa reprezinte Romania, chiar daca s-a nascut la Budapesta, iar tatal ei e din Benin. In martie, va implini 18 ani.

"Ma simt mandra ca pot sa joc, pot sa port tricoul Romaniei" spune Elizabet Lenke Varga.

Elizabet e colega la nationala cu fata fostului baschetbalist Carutasu. Alexia era majoreta cand tatal ei devenea campion.

"Am foarte multe emotii mereu cand sunt ei la meci" spune Alexia Carutasu.

"Sunt mandru, am pieptul mare. De fiecare cand intra in teren... incep sa am emotii, sa mi se furnice pielea pe mine" spune Virgil Carutasu.