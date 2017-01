Cum arata cea mai sexy jucatoare de volei din Romania! A lasat moda pentru sport si ii place de CR7

A dat prezentarile de moda de la Milano si Paris pentru volei. La 16 ani, fata joaca in nationala de tineret a Romaniei si e topita dupa Ronaldo.

Adelina joaca volei de 10 ani si e numarul 1 in echipa de tineret a Romaniei. A fost tentata de moda, dar a ramas la fileu.



"Au existat propuneri de acest gen, modelling, fotomodel, insa am ales sportul.", spune Adelina Budai Ungureanu.



Adelina ar da orice pentru o intalnire cu sportivul ei preferat, Ronaldo.



"Este un sportiv extraordinar, are o valoare... mi se pare ca nimeni pe lume nu-l poate intrece si, in al doilea rand, arata si foarte bine."