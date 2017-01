Sa nu uiti cine te-a facut :) Brooklyn Beckham, "terorizat" de tatal sau pe internet. Ce mesaje i-a scris

David Beckham se amuza copios pe seama fiului sau Brooklyn ori de cate ori acesta din urma face un live streaming pe internet.

Lui David Beckham ii place sa-si "trolleze" fiul. Fostul fotbalist englez, care in acest inceput de saptamana a mers la Paris, facandu-le o vizita si fostilor sai colegi de la PSG, se distreaza ori de cate ori are ocazia pe seama lui Brooklyn, fiul sau cel mare.

David Beckham s-a amuzat pe internet in momentul in care fiul sau a inceput sa emita live pe o retea de socializare.

Pustiul dialoga cu prietenii sai si cateva fete in momentul in care tatal sau s-a bagat in discutie.

"Ar trebui sa fii la scoala", i-a scris Becks. Acesta a insistat: "Vezi ca porti tricoul meu", i-a mai spus el.

Brooklyn nu i-a raspuns, insa a fost nevoit sa "incaseze" poantele tatalui sau.

El hijo de David Beckham transmite en vivo por Instagram. Ojo a los comentarios del papá... pic.twitter.com/F4T18xmEo8 — Juez Central (@Juezcentral) January 23, 2017