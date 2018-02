Rau fara autostrazi, dar mai rau cu ele :)) Povestea celui mai mare ambuteiaj din istorie: a durat 10 zile, iar oamenii si-au deschis afaceri ad-hoc

Un ambuteiaj care a avut loc pe autostrada 110 din China in 2010 ramane pana acum cel mai mare vazut vreodata.

Un ambuteiaj iscat pe "China National Highway 110" la 14 august 2010 ramane pana acum cel mai mare vazut vreodata. El a durat 10 zile, timp in care oamenii au dormit in masini si si-au deschis chiar mici afaceri ad-hoc. Acestia au inceput sa vanda alimente si pretul taiteilor s-a triplat in acea perioada!

Traficul in 2010 pe autostrada 110 din China a fost cu 60% mai mare decat capacitatea gandita de proiectanti. Fluxul ridicat de masini a coincis cu desfasurarea unor lucrati de mentenanta la autostrada, care au redus cu 50% capacitatea maxima.

De asemenea, cateva accidente minore au ingreunat si mai tare inaintarea.

La momentul respectiv, oamenii care traiau in apropierea autostrazii si chiar unii soferi si-au deschis mici afaceri ad-hoc, vanzand apa, alimente si tigari la pret triplu ori chiar mai mare. Presa chineza a scris atunci ca o sticla de apa costa 15 yuani, fata de 1 yuan, cat ar fi fost in mod normal.

Autoritatile s-au zbatut 10 zile pentru a degaja traficul pe autostrada dintre Beijing si Mongolia.