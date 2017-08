“Esenta sportului si a reusitei in echipa: sa dam totul si apoi inca putin! Astfel incat sa nu ramana niciun regret in suflet”

VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Ionela Livia Lehaci si Gianina – Elena Beleaga fac parte din echipa de canotaj dublu vasle - categoria usoara si reprezinta Romania la cele mai importante campionate nationale si internationale. Tocmai s-au intors de la Campionatul Mondial de Canotaj pentru Tineret din Bulgaria, desfasurat in perioada 19-23 iulie, unde au reusit sa castige medalia de aur, in proba dublu vasle categoria usoara feminin. Au 22 de ani, sunt din Suceva si au inceput sa practice canotajul in urma cu noua ani de zile. O zi de antrenament inseamna opt ore, din care vreo patru sunt pe apa, restul la sala de forta sau pe terenul de alergare.

Andreea Asoltanei este colega lor mai mare, gata oricand sa sara in barca daca se intampla ceva cu una dintre ele. impreuna se antreneaza la baza sportiva de la Snagov sub indrumarea ferma a antrenorului Mircea Roman. Performanta lor a fost posibila datorita unei alimentatii sanatoase, suplimentelor care le ajuta la refacere dupa efort si antrenamentelor facute cu cap. Din 2014, Herbalife le sustine cu un program de nutritie special creat pentru sportivii de performanta.

Unde va doriti sa ajungeti?

Calatoria noastra sportiva a inceput in urma cu noua ani de zile. Visul nostru este sa urcam pe cea mai inalta treapta a podiumului olimpic. Ne dorim aurul olimpic!

Ce va spuneti inainte de o cursa grea?

Gianina: inaintea startului oricarei curse ma rog lui Dumnezeu sa ne dea luciditate sa gasim acea lovitura in care sa simtim ca zburam, sa fie greu, dar sa ne placa. Esenta sportului si a reusitei in echipa inseamna sa dam totul si apoi inca putin. Astfel incat sa nu ramana niciun regret in suflet.

Ionela: incercam sa plecam pozitive, cu gand de victorie. Trebuie sa avem incredere in noi ca echipa. Ma gandesc mereu la cei care cred in noi si carora trebuie sa le demonstram ca putem! Nu prea vorbim inainte de start. Avem o singura replica ”Sa nu ne para rau la finish”. Nu am superstitii, insa cand plec la vreo competitie imi place sa ies din camera cu dreptul.

Cum ati ajuns sa practicati acest sport, canotajul?

Gianina: Cu cat trece timpul, imi dau seama ca nu eu am ales canotajul, ci el pe mine. M-am schimbat radical de cand am intrat in lumea sportului, dar daca ar fi sa ma gandesc cine m-a initiat in acest "univers", este dn-ul antrenor Despa Ion, antrenor la clubul CSM Suceava. ii voi fi recunoscatoare mereu pentru oportunitatea oferita de a-mi schimba viata. M-am apucat de canotaj dintr-o intamplare. Pentru ca eram inalta. Antrenorii de la CSM Suceava au venit intr-o zi de joi la scoala si m-au selectionat. Duminica eram deja cu bagajele facute la baza din Falticeni. Asta se intampla acum noua ani de zile. Nu am stiut ca acesta e sportul in care voi performa. La inceput, dupa doar doua luni de canotaj, ma gandeam uitandu-ma la fetele mai mari ca nu voi ajunge ca ele. Au trecut multi ani si nu regret nimic! incerc sa ma depasesc pe mine, sa fiu cat mai buna si sa ma antrenez cat mai bine.

Prima competitie castigata a fost un campionat national la dublu rame. Am venit pe locul intai in ultimii 500 de metri. Cand am fost acasa in vacanta, am numarat medaliile castigate. Sunt aproape 40 pana acum, iar mama le tine la vedere pe un panou mare si este foarte mandra de mine.

Ionela: Am fost selectionata in timpul clasei a VIII-a de catre antrenorii Malis Mariana si Malis Cristian si am ajuns la Orsova. Asa am ajuns sa practic si sa cunosc canotajul. Sunt ambitioasa, si daca ma apuc de ceva imi place sa duc pana la capat. Noi, copiii de la munte, suntem mai caliti, mai ascultatori si nu ridicam probleme atunci cand avem de facut multe ore de antrenament, nu ne plangem…

Imi pare rau sa spun, insa canotajul nu este un sport promovat cat trebuie, pe toata perioada anului, doar inainte de evenimente majore reusim sa captam atentia. Canotajul este sportul care imi place si in care vreau sa fac performanta.

Acasa, in satul meu, Plutonita, intr-o camera sunt doua colturi amenajate pentru medalii si diplome, pentru mine si fratele meu, care practica tot canotaj. Am 50 – 60 de medalii: cinci de argint, trei la Campionatele Europene si doua Mondiale.

Modelul meu in viata este doamna Angela Alupei. O admir pentru rezultate, pentru ca a tras proba pe care o trag si eu, o proba foarte grea de altfel! O admir si pentru familia frumoasa pe care o are.