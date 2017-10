SPECIAL | "Ai o viata, ai o sansa". O motociclista din Australia a parcurs 24.000 de kilometri pana in Romania si a ajuns pe "unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume"

The mayor of Ebrahim Abad (village where I got 'arrested') gave me a little tour. Chillie and I created quite a scene... and even had our own entourage! #AreWeThereYet #BmwMotorrad #BmwMotorradAus #Bmwf800gs #BmwMotorcycles #SpiritOfGS #OnHerBike #XLadv #BmwGsGirls #MakeLifeAride #WomanRider #Adventure #Solorider #AdvRider #AdvLife #BikerGirlOfInstagram #BikesOfInstagram #EnduroGuard #Motocykl #MotorcycleDiaries #SenaBluetooth #CamelTank #OutbackMotortek #BarkbustersHandguards #FormaBoots #TravelTheWorld #RoadTrippin #SoloTravel #Iran

A post shared by Kinga Tanajewska ???? (@onherbike) on Sep 4, 2017 at 6:36am PDT