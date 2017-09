Adio nationala, Rednic ramane in Belgia la cel mai ciudat club din Europa! Cum ii "plateste" Neymar o parte din salariu lui Rednic

Mircea Rednic ramane in Belgia desi a fost dorit la nationala. Antrenorul roman este in mijlocul unui campionat in care toata lumea investeste si nimeni nu face profit!

Investitorii straini au luat cu asalt fotbalul belgian si, mai ales, echipele din liga secunda. Astfel s-a ajuns ca Tubize sa fie fie al 2-lea cel mai cunoscut oras belgian pentru locuitorii din Coreea de Sud. Totul a plecat de la un show similar cu Romanii au Talent, dar pe fotbal. Ultimul investitor major: King Power din Thailanda, cei care au preluat-o pe Leuven (patronii de la Leicester). Ei o iau astfel pe urmele celorlalti investitori din liga secunda belgiana: Sportizen (Coreea de Sud, Tubize), Wadi Degla (Egipt, Lierse), Xiu Li Hawken (China, Roeselare), Dmitri Rybolovlev, patronul lui Monaco (Rusia, Cercle Brugge) si Jurgen Baatzsch (Germania, Royal Union St.-Gilloise). In prima liga avem Aspire Academy (Qatar, KAS Eupen), Vincent Tan (Malaezia, K.V. Kortrijk) si cazul curios al lui Zahavi la Royal Excel Mouscron, echipa antrenata de Mircea Rednic.

Patronat de societati din Malta despre care toata lumea spune ca sunt ale lui Pini Zahavii, Mouscron a rescris legile in Belgia - in vara a aparut amendamentul ca un club nu poate apartine in niciun fel unui agent de jucatori. Evident ca e un paragraf anti Mouscron si Zahavi, dar nimeni nu crede ca va conta. Problema e ca, la Mouscron, Rednic are 4 sefi agenti de jucatori - Pini, bossul, fiul lui, nepotul lui, si agentul macedonean Fali Ramadani. Toti sunt executivi, se comporta ca si cum cele 15 milioane cu care clubul a fost salvat de societatile anonime malteze au venit din buzunarul lor.

Toata lumea stie ca in viitorul apropiat clubul lui Rednic va fi cumparat de PSG - operatiune inceputa in vara si oprita momentan din motive nestiute. Seful lui Rednic a negociat transferul lui Neymar de la Barcelona la PSG, scrie New York Times, si e de presupus ca seicii din Qatar ii cumpara investitia la Mouscron in contul operatiunii care a zguduit fotbalul pentru totdeauna.

Belgia este tara cu cei mai multi straini implicati in fotbal. La prima vedere nimeni nu intelege de ce. Profit din exploatarea unui club e imposibil de vazut- salariul minim e 90.000 de euro , sunt doar venituri minore din bilete si televizare, venituri improbabile din cupele europene daca nu te cheama Anderlecht sau Bruges. Si totusi, toti cred in aceasta platforma de lansat jucatori, de circulat bani gri si de promovat interese necunoscute. Belgia pare liderul europei la incluziune daca te uiti la cat de multa lume e chemata sa isi circule milioanele prin liga ei de fotbal, scrie New York Times.