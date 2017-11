"Vrea la Real Madrid!" Inlocuitorul lui Cristiano Ronaldo si-a anuntat clubul ca vrea sa plece! Transferul URIAS care va avea loc dupa Mondial

Daca vara trecut Real Madrid a fost "cuminte", iesit pe plus cu peste 70 de milioane de euro, vara urmatoare campioana Europei are planuri mari!

Harry Kane, principala tinta a lui Florentino Perez, i-ar fi spus lui Mauricio Pochettino ca vrea sa plece la Real Madrid dupa Campionatul Mondial din Rusia, anunta Don Balon. Atacantul de 24 de ani a decis sa forteze mutarea, iar transferurile dintre trecut ale lui Modric sau Bale de la Tottenham la Real Madrid ii dau sperante lui Florentino Perez ca va putea ajunge la un acord cu patronul lui Spurs, Daniel Levy.

Kane a reusit in anul calendaristic 2017 sa inscrie 45 de goluri in 40 de reusite si este vazut ca fiind inlocuitorul perfect pentru Cristiano Ronaldo, cel care incepe sa-si arate varsta, avand 1 singur gol in La Liga in acest sezon. Culmea este ca Ronaldo este un mare admirator al lui Kane si si-a dori sa joace alaturi de acesta la Real din sezonul viitor, mai scriu spaniolii.

Momentan, Kane se gandeste doar sa opreasca blestemul lui Tottenha si sa obtina primul titlu pentru Spurs din 1961! Tottenham este pe locul 3 in acest sezon din Premier League, la 8 puncte in spatele lui City. Tottenham a terminat pe locurile 3 si 2 in ultimele 2 sezoane, Harry Kane fiind in ambele sezoane golgheterul Premier League.