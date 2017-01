Uluitor: Chelsea a primit o oferta de 60 de milioane euro din liga A DOUA chineza. Dupa refuz, asiaticii au plusat cu inca 30 de milioane

Chelsea a incasat o suma imensa, circa 70 de milioane de euro, in schimbul brazilianului Oscar, plecat in China. Tot din China a primit Abramovich o oferta si pentru Diego Costa.

Chelsea ar putea incasa inca o suma uriasa in schimbul unui jucator.

Presa din Anglia scrie ca liderul din Premier League a primit o oferta de 60 de milioane de euro de la Tianjin, din China, pentru golgheterul Diego Costa.

Ajunsa la 13 victorii consecutive in campionat, in drumul catre titlul de campioana, Chelsea a anuntat insa ca nu este dispusa sa il cedeze pe Diego Costa in schimbul acestei sume.

Chinezii nu iau insa "nu" pe post de raspuns si au venit cu o contraoferta: 90 de milioane de euro.

Tiajin Quanjian este liderul ligii secunde si va promova, cel mai probabil, in superliga chineza. In cursa se afla si Dalian Yifang, echipa de care apartine Constantin Budescu.

Atacantul lui Tiajin pana acum a fost Luis Fabiano, insa acesta a implinit 36 de ani si ar vrea sa revina in tara natala.

Tiajin este sponsorizata de o companie farmaceutica, Quanjian, si a cheltuit deja 40 de milioane de euro pe transferuri, avandu-l ca antrenor pe Fabio Cannavaro.