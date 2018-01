Coutinho a plecat la Barcelona pentru 160 de milioane de euro! Anuntul OFICIAL a fost facut: clauza de reziliere: 500 de milioane de euro

FC Barcelona si Liverpool au ajuns la un acord pentru transferul lui Philippe Coutinho.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Philippe Coutinho va deveni in aceasta seara sau, cel tarziu, maine in prima parte a zilei, noul jucator al celor de la FC Barcelona! Brazilianul va pleca la Barcelona in aceasta seara pentru a semnat un contract cu clubul catalan. Transferul se va face pentru o suma record pentru fotbalul britanic: 160 de milioane de euro!

Coutinho urmeaza sa fie prezentat luni de catre cei de la Barcelona, presa din Spania anuntand ca acestia au inceput deja pregatirile pentru marele moment.

Coutinho va purta tricoul cu numarul 7 la Barcelona si va avea o clauza de reziliere in valoare de 500 de milioane de euro. In locul sau, Liverpool il vrea pe Thomas Lemar de la AS Monaco.

Coutinho travelling to Barcelona tonight. Official confirmation tonight possible, or tomorrow. — paul joyce (@_pauljoyce) January 6, 2018

Coutinho to Barcelona done. £142m. — paul joyce (@_pauljoyce) January 6, 2018