Transfer total neasteptat la Manchester United! Pe cine vrea sa aduca Mourinho in vara

Mourinho a fost impresionat de un jucator de doar 18 ani.

Manchester United pregateste un transfer surprinzator pentru vara viitoare - daca fanii au fost obisnuiti pana acum cu jucatori pe sume mari, deja consacrati, Mourinho este gata sa schimbe strategia. Justin Kluivert, fiul fostului mare atacant de la Ajax si Barcelona, Patrick Kluivert, negociaza cu United!

Englezii de la Mirror scriu ca tratativele sunt avansate iar Man United il va transfera in vara pentru 12 milioane de euro pe tanarul jucator de doar 18 ani! Kluivert Jr nu a jucat in finala Europa League dintre Ajax si Man United de anul trecut, insa Mourinho a fost convins de progresul lui din actualul sezon.

Justin Kluivert a reusit 7 goluri in actuala stagiune, inclusiv un hattrick intr-o victorie cu 5-1 a lui Ajax cu Roda. Tatal sau nu reusise in cariera sa marcheze un hattrick in prima divizie olandeza desi era atacant iar Justin joaca in banda.