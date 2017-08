Telenovela Coutinho continua! Barcelona vrea sa faca o a treia oferta pentru brazilian. La cat ajunge suma

10:10 Dupa doua oferte respinse de Liverpool, prima de 85 de milioane de euro, iar a doua de 100 de milioane de euro, Barcelona continua sa ii preseze pe englezi si sa ridice suma. Acestia sunt dispusi sa faca o a treia oferta de 120 de milioane de euro, potrivit jurnalistilor de la The Times, in speranta ca ii va trezi interesul echipei de pe Anfield.



Coutinho a sugerat ca ar vrea sa plece pe Camp Nou, insa Liverpool nu este dispusa sa il vanda pe brazilian in nicio circumstanta.