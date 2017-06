Real Madrid a facut ULTIMA OFERTA pentru Mbappe! Cat vrea sa plateasca Floretino Perez pentru un nou GALACTIC

Cei de la Real le-au transmis celor de la AS Monaco ca nu vor mari suma oferita.

Real Madrid i-a informat pe cei de la AS Monaco ultima suma pe care sunt dispusi sa o investeasca pe Kylian Mbappe - 100 de milioane de euro! ABC scrie ca sansele ca mutarea sa se faca pentru aceasta suma sunt minime, in conditiile in care jucatorul are contract cu Monaco pana in 2020 si a decis sa mai ramana inca un sezon la campioana Frantei.

Daca Real pare iesita din cursa, nefiind dispusa sa pluseze, Arsenal ramane in cursa pentru Mbappe, cel care este principala tinta pentru un transfer in aceasta vara!

Arsene Wenger considera ca Mbappe va fi Balonul de Aur in viitor si este gata sa faca un transfer fara precedent pentru Arsenal - clubul londonez este dispusa sa depaseasca pragul de 100 de milioane de euro pentru a-l aduce.