PRIMUL TRANSFER facut de Real Madrid pentru sezonul viitor! Spaniolii rascumpara un fotbalist cedat in urma cu un an si jumatate

Real Madrid va activa clauza de rascumparare a mijlocasului Omar Mascarell.

Sefii lui Real Madrid s-au hotarat sa il rascumpere pe mijlocasul Omar Mascarell de la Eintracht Frankfurt si vor plati 4 milioane de euro pentru jucatorul de 25 de ani, anunta MARCA.

Mascarell a fost cedat de Real in vara lui 2016 la Eintracht si a jucat pana acum 32 de meciuri in Bundesliga si 6 in Cupa Germaniei.

Crescut la echipa secunda a Realului, el a mai fost imprumutat in sezoanele 2014/15 si 2015/16 la Derby County si Sporting Gijon.

MARCA scrie ca Omar Mascarell va primi sansa de a arata ca merita sa joace la Real in cantonamentul echipei din vara, la care vor participa jucatorii care nu vor merge la Campionatul Mondial.

Pe de alta parte, Mascarell se mai afla pe radarul Borussiei Dortmund, insa Real Madrid are prioritate, avand o clauza speciala in contractul de vanzare din 2016.