O noua performanta uriasa pentru jucatorul refuzat de Messi la Barcelona! Si-a calificat echipa direct in UCL

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Marco Reus a reusit un nou meci fantastic pentru Borussia Dortmund. Mijlocasul refuzat de Messi a dat doua goluri pentru echipa sa, ajungand la 56 de goluri in 125 de meciuri in Bundesliga.

Reus are un total de 90 de goluri in care a fost implicat in tricoul Borussiei, in 125 de meciuri, avand 56 de goluri si 34 de pase decisive.

Presa din Spania a scris saptamana trecuta ca Barcelona demarase negocierile pentru a-l transfera in vara, insa Messi a intervenit in tranzactie si a oprit transferul.

Motivul aparent este ca Reus are o istorie lunga de accidentari, ce i-au permis sa bifeze in ultimele doua sezoane, adunat, cat Messi sezonul acesta.

De altfel, Reus nu a trecut de 2400 de minute la Dortmund niciodata, de cand s-a transferat in 2012, in timp ce Messi are o medie de peste 2700 de minute in aceeasi perioada.

Borussia, direct in grupele UCL!

Reus a dat doua goluri in victoria fantastica a Borussiei, pe teren propriu, 4-3 cu Werder. Scorul a avut o evolutie incredibila, fiind 0-1, 2-1, 2-3 si in final 4-3! Dortmund s-a calificat direct in grupele UCL, urcand pe locul 3, in fata lui Hoffenheim, care a facut 0-0