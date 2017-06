"Mbappe a decis!" Decizie neasteptata a tanarului de 100 de milioane de euro! Unde va juca in sezonul viitor

AS Monaco a respins pana acum toate ofertele primite pentru Kylian Mbappe.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Dorit de Real Madrid, Manchester City, Manchester United si Arsenal, Kylian Mbappe va juca in sezonul viitor la ... AS Monaco! Le Parisien scrie astazi ca atacantul de 18 ani s-a inteles cu actuala echipa sa refuze in aceasta vara orice oferta.

Sezonul fantastic in care a marcat 18 goluri in Ligue 1 si 26 in toate competitiile l-au facut pe Mbappe sa devina un candidat la cel mai scump transfer din istorie. Monaco a respins oferte de 100 de milioane pentru tanarul jucator francez iar acesta a acceptat decizia de a-l pastra cel putin inca un sezon.

Motivul principal este dat de Campionatul Mondial din 2018. Mbappe a prins nationala in ultimele meciuri si nu doreste sa riste prezenta la turneul final din Rusia cu un transfer la o echipa noua unde poate nu ar avea la fel de multe sanse de a juca asa cum are la AS Monaco.

De asemenea, AS Monaco a castigat titlul astfel ca prezenta in Liga Campionilor in sezonul viitor a fost asigurata. In plus, Monaco s-a intarit odata cu aducerea lui Youri Tielemans de la Anderlecht, lasandu-l pe Bernardo Silva sa plece la Manchester City.