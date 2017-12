Lazio are un jucator care face cat triplul lotului Stelei! Transferul fabulos pregatit deja de Mourinho le poate aduce italienilor 90 milioane profit

Pe locul 5 in Serie A in acest moment, Lazio este echipa care ii va iesi in cale Stelei in saisprezecimile UEFA Europa League. Formatia lui Simone Inzaghi a pierdut aseara cu AC Torino, scor 1-3.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Stelistii lui Dica se vor duela cu lazialii lui Simone Inzaghi si Radu Stefan in saisprezecimile UEFA Europa League. Steaua si Lazio au fost imperecheate de tragerea la sorti de ieri si se vor duela in primavara europeana.

Pe locul 2 in Liga I, stelistii vor intalni formatia aflata pe pozitia a 5-a in Serie A.

Lazio este una dintre echipele faimoase ale Europei, avand un "fan-base" destul de extins, dar si o formatie evaluata cateva sute de milioane euro.



Un singur jucator al lui Lazio este cotat in momentul de fata la triplul sumei la care sunt evaluati fotbalistii Stelei!

Presa engleza, prin vocea celor de la Guardian, noteaza ca mijlocasul sarb Sergej Milinkovic-Savic, in varsta de 22 de ani, ii poate aduce lui Lazio in vara viitoare peste 100 de milioane de euro! Acesta este dorit de Jose Mourinho la Manchester United, dupa doi ani petrecuti pe Olimpico.



Milinkovic-Savic a fost achizitionat cu 9 milioane de euro de Lazio de la Genk, in 2015, iar pretul vehiculat pentru o cedare la Manchester United este de 10 ori mai mare! Acesta le-ar putea aduce italienilor peste 90 de milioane profit, daca mutarea sa pe Old Trafford se va realiza.

14 meciuri a jucat Milinkovic-Savic in acest sezon al Serie A, marcand 3 goluri.

In Europa League, acesta a bifat 4 aparitii si 2 goluri.

Milinkovic-Savic este nascut in Spania, la Lleida, dar are cetatenie sarba. El a jucat deja pentru nationala mare a Serbiei in doua meciuri amicale si a bifat aparitii si la reprezentativele U19, U20 si U21.