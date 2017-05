"L-a refuzat pe Guardiola!" Spaniolii anunta ca Mbappe a decis viitoarea sa echipa

Manchester City a incercat sa-l transfere si pe Kylian Mbappe de la AS Monaco dupa ce l-a adus pe Bernardo Silva.

"Voi juca unde vreau si nimeni nu va decide pentru mine" spunea Mbappe in urma cu cateva saptamani iar spaniolii de la Marca scriu ca Mbappe este hotarat sa refuze orice oferta in acest moment! Ultimul care a primit un "NU" de la atacantul de 18 ani este Pep Guardiola.

Chiar daca City i-a transmis lui Mbappe ca acesta va avea un rol decisiv in echipa in urmatorii ani, Mbappe este decis sa ajunga la finalista Ligii Campionilor, Real Madrid. Totusi, transferul la Real poate fi problematic deoarece tanarul jucator a pus 2 conditii dificil de acceptat de Real.

Marca mai scrie ca plecarea in acest moment a lui Mbappe de la Monaco la Real este in mainile patronului Dmitri Rybolovlev, cel care nu mai are problemele din afara fotbalului din urma cu cateva veri cand a fost fortat sa renunte la anumiti jucatori.

Unul dintre motivele pentru care Mbappe vrea sa ajunga la Real Madrid este Zinedine Zidane, cel pe care l-a idolatrizat in copilarie: "Jucatorul Zidane m-a facut sa visez si o face in continuare cand ma uit la clipuri cu el. Desigur, antrenorul este ceva complet diferit. Este un antrenor grozav care a avut rapid rezultate si continua sa progreseze" a declarat Mbappe marti la Calirefontaine. Jucatorul nu a vrut sa vorbeasca despre transfer: "Sunt concentrat pe nationala, am timp sa ma gandesc la viitor. Voi face o analiza dupa meciurile nationalei" a mai spus Mbappe, cel care a fost sfatuit insa de selectionerul Didier Deschamps sa nu plece vara aceasta la Real.