ULTIMA ORA | Ludogorets il inlocuieste pe Keseru cu un atacant "prabusit"! Un fost varf din Liga I, chemat la negocieri

Campioana ultimelor sezoane din Bulgaria negociaza cu un atacant a carui cariera s-a prabusit in ultimii ani.

Ludogorets Razgrad negociaza cu atacantul ucrainian Artem Milevskyi, cel care si-a petrecut o buna parte a carierei la Dinamo Kiev, insa a carui cariera s-a prabusit in ultimii ani. La 32 de ani, acesta ar putea reveni la o echipa importanta din estul Europei.

Impresarul lui Milevskyi a vorbit pentru presa din Bulgaria, acesta confirmand discutiile.

"Nu vreau sa ma ascund, Artem are mai multe oferte. Nu pot da nume, insa nu e vorba doar de Ludogorets, ci si de echipe din Turcia si Grecia", a spus Alexandr Pankov.

Legitimat in prezent la Dinamo Brest, in Belarus, Milevskyi a marcat 5 goluri in 15 meciuri. In 2016, el a jucat la Chiajna, marcand 5 goluri in 13 partide din Liga I.

"Artem are contract, dar el si-a facut datoria pentru club si va putea pleca daca va avea o varianta mai buna", a mai spus Pankov.

Fost international ucrainian, cu 8 goluri in 50 de selectii, Milevskyi a bifat peste 200 de meciuri pentru Dinamo Kiev. Din 2013 incoace, el a schimbat mai multe echipe din mai multe tari, intre care Gaziantepspor, Hajduk Split, RNK Split, Concordia Chiajna, Tosno si Dinamo Brest.

Artem Milevskyi ar urma sa-l inlocuiasca astfel pe romanul Claudiu Keseru, cel care este pe picior de plecare de la Ludogorets.

Keseru va intra curand in ultimele 6 luni de contract si si-a manifestat nemultumirea fata de faptul ca nu mai este titular cert in ofensiva echipei.