"I-a spus DA Barcelonei!" Transferul de 90 de milioane de euro anuntat de catalani! Cine vine langa MSN

Presa catalana anunta ca brazilianul Coutinho si-a dat acceptul de a merge la Barcelona.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Sport de Catalunya anunta ca urmatorul mare transfer al Barcelonei este cel al lui Phillippe Coutinho de la Liverpool. Operatiunea pentru transferul brazilianului a inceput deja iar Coutinho si-a dat acceptul.

Lucrurile sunt insa mai complicate, scriu catalanii, deoarece jucatorul nu are clauza de reziliere a contractului iar cei de la Liverpool nu se gandesc sa renunte pentru o suma sub 90 de milioane de euro, considerata prea mare de catre oficialii Barcelonei.

Conform jurnalistilor catalani, tabara lui Coutinho a primit asigurari ca jucatorul va avea un rol fundamental in echipa daca transferul se va realiza. Negocierile s-au stopat momentan, Liverpool fiind in lupta pentru o obtine calificarea in sezonul viitorul al Ligii Campionilor iar Coutinho este un jucator cheie in aceasta tentativa.