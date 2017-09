Barcelona pregateste un nou 'extraterestru' langa Messi si Suarez! Decizia luata de Dybala

Daca in vara nu a reusit sa-l aduca pe Dybala, Barca va incerca din nou la jumatatea sezonului!

Jucatorul celor de la Juventus Torino, Paulo Dybala, a devenit principala tinta a celor de la FC Barcelona in urmatoarea perioada de transferuri. Iar Dybala a luat o decizie care poate facilita acest transfer. Conform Gazzetta dello Sport, Dybala a decis sa renunte la serviciile agentului Pier Paolo Triulzi.

Acesta a fost cel care l-a dus pe Dybala de la Palermo la Juventus in 2015 si a pus a cale semnarea unui nou contract in luna aprilie. Dybala a ales sa fie reprezentat de acum incolo de fratele sau, Gustavo, iar conform jurnalistilor italieni acesta va incerca sa transforme in realitate un transfer la Barcelona.

Barcelona a incercat si in vara sa-l transfere pe Dybala, insa oferta de 120 de milioane de euro a fost refuzata de Juventus.