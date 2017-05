Anunt de vis pentru Barcelona, dupa un sezon HORROR! Iniesta mai joaca un an in rosu si albastru

Monaco - Juventus, azi la 21:45 pe ProTV

Anunt de vis pentru fanii Barcelonei. Iniesta a decis sa joace si sezonul viitor la Barcelona, desi are 3 oferte fabuloase pe masa.

Contractul lui Iniesta se termina in 2018 si, chiar daca nu l-a prelungit, a anuntat ca va mai juca un sezon la Barca, daca si viitorul antrenor va dori acest lucru.

Iniesta are 3 oferte in acest moment, toate din destinatii exotice, USA, China si Qatar.

Spaniolul a jucat toata cariera doar la Barcelona, inca de la grupele de copii si juniori, de la 12 ani. Acesta are 626 de meciuri si 55 de goluri pentru Barcelona, fiind al doilea ca prezente in tricoul Barcelonei, dupa Puyol, care are 767 de meciuri la Barca.

Iniesta este si cel mai titrat jucator din istoria clubului, alaturi de Messi, cu 29 de trofee.