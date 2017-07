Victorie incredibila pentru Ana Bogdan cu Sevastova! A demolat-o in 62 de minute si e in semifinale la Bucuresti

Ana Bogdan a reusit un nou meci fantastic in turneul de la Bucuresti!

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Ana Bogdan, locul 108 WTA, a invins-o pe letona Anastasija Sevastova, locul 17 WTA si cap de serie numarul 1, si s-a calificat in semifinalele turneului BRD Bucharest Open.



Bogdan s-a impus cu scorul de 6-1, 6-3, dupa 62 de minute. Ana Bogdan a acces pentru prima oara in cariera intr-o semifinala WTA.



In semifinale, Bogdan va evolua in compania invingatoarei din meciul dintre Alexandra Dulgheru, locul 294 WTA si venita din calificari, si germana Julia Goerges, locul 45 WTA si cap de serie 3.

Sursa: News.ro