Vesti bune pentru Halep de la Indian Wells. Cum este OPRITA caderea Simonei in topul WTA

Halep ramane intre primele 5 jucatoare din lume.

Simona Halep, eliminata in turul al treilea al turneului de la Indian Wells, a coborat de pe locul 4 pe pozitia a cincea WTA, in ierarhia la zi a jucatoarelor profesioniste de tenis, fiind intrecuta de Dominika Cibulkova din Slovacia. Romanca va ramane pe aceasta pozitie, dupa ce spaniola Garbine Muguruza a fost eliminata in sferturile turneului de categorie Premier Mandatory din California.

Muguruza a fost invinsa in sferturi de Karolina Pliskova, locul 3 WTA, scor 7-6 (2), 7-6 (5).

Garbine Muguruza va castiga insa sigur o pozitie in clasament, urmand sa o intreaca, luni, pe poloneza Agieszka Radwanska, ocupanta a locului 6, care a pierdut si ea in turul al treilea.

Daca Muguruza ajungea in finala, Halep ar fi coborat inca o pozitie in clasamentul WTA.

Simona Halep, cap de serie numarul 4, a fost invinsa, cu scorul de 6-3, 6-3, de Kristina Mladenovic (Franta), favorita 28 si pozitia 26 in ierarhia mondiala, in turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells (SUA).

Simona Halep a obtinut titlul la Indian Wells in 2015, iar in 2016 a fost eliminata in sferturi.

Daca nu va avea probleme fizice, Halep va participa la turneul de la Miami (21 martie - 2 aprilie), tot de categorie Premier Mandatory, unde are de aparat de asemenea un sfert de finala.