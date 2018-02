Una calda, alta rece! Sorana Cirstea, in turul 2 de la Doha; Irina Begu a fost eliminata de Sam Stosur

Sorana Cirstea s-a calificat in turul 2 de la Doha. Irina Begu a fost eliminata.

Sorana Cirstea s-a calificat marti in turul 2 al turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane de dolari, gratie victoriei in fata grecoaicei Maria Sakkari, 6-2, 6-3.

Sorana Cirstea (27 de ani, 38 WTA) s-a impus, dupa o ora si 13 minute, in fata unei adversare de 22 de ani, aflata pe locul 60 in ierarhia mondiala. Cirstea si-a asigurat un cec de 17.325 dolari si 60 de puncte WTA si va intalni in turul urmator pe invingătoarea dintre belgianca Elise Mertens (20 WTA) si unguroaica Timea Babos (35 WTA).

Cirstea are acum un bilanţ de 2-0 în meciurile cu Sakkari.

Irina Begu, eliminata

De cealalta parte, Irina Begu a fost invinsa de australianca Samantha Stosur, 6-4, 6-2, in primul tur al turneului WTA de la Doha.

Irina Begu (ani, 37 WTA), care a acuzat o accidentare la coapsa, s-a inclinat dupa o ora si 15 minute. Stosur are 33 de ani si este pe locul 44 in ierarhia mondiala.

Begu a obtinut un cec de 8.900 de dolari si un punct WTA.