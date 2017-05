ULTIMA ORA: Simona Halep si-a aflat adversara din primul tur la Roland Garros! Avem 7 romani pe tablourile de simplu

Duminica incepe Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Avem 7 romani pe tabloul de simplu.

UPDATE: Monica Niculescu (53 WTA) o va intalni pe Anett Kontaveit (52 WTA).

Irina Begu va juca in primul tur de Marian Duque-Marino (114 WTA).

Patricia Tig va juca cu Anastasia Pavlyuchenkova (17 WTA).

Sorana Carstea se lupta in primul tur la Roland Garros cu Shuai Peng (39 WTA).

Ana Bogdan, care s-a calificat pe tabloul principal dupa ce a trecut de Virginie Razzano (226 WTA), isi va afla sambata adversara din primul tur.

Marius Copil l-a invins pe Peter Gojowczyk si s-a calificat pe tabloul principal, dar inca nu si-a aflat adversarul din primul tur.

Simona Halep va juca in primul tur la Roland Garros impotriva croatei Jana Cepelova, locul 88 WTA.

Halep si Cepelova s-au mai intalnit de doua ori pana acum, fiecare reusind sa se impuna o singura data.

In ultimul meci direct, in 2015, la Wimbledon, Cepelova a invins-o in trei seturi pe Simona Halep.