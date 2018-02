ULTIMA ORA | Reactia lui Ilie Nastase dupa verdictul judecatorilor in privinta suspendarii sale: "Mi-am invatat lectia! Sper sa inteleaga si ei ca m-au tratat exagerat"

Ilie Nastase a reactionat prin intermediul unui comunicat de presa dupa aflarea verdictului in cazul sau.

Ilie Nastase anunta ca va putea participa in scurt timp ca spectator la meciurile de tenis organizate de ATP si WTA, suspendarea sa urmand sa se aplice doar la intalnirile ITF - Fed Cup si Cupa Davis. El spune ca si-a invatat lectia, dar ca spera ca si oficialii ITF sa inteleaga ca l-au tratat exagerat.

"COMUNICAT DE PRESA

Ilie Nastase

7 februarie 2018

Sunt bucuros sa va anunt ca am obtinut o victorie importanta, chiar daca nu totala, prin modul in care a fost solutionat apelul pe care l-am formulat impotriva sanctiunilor care mi-au fost impuse de Federatia Internatională de Tenis (ITF).

Interdictia de a primi acces sau acreditari la evenimente ITF a fost aproape injumatatita, astfel incat aceasta suspendare va expira in curand, pe 23 aprilie 2018.

De asemenea, Tribunalul Independent care a solutionat apelul meu a confirmat ca aceasta suspendare vizeaza exclusiv turnee ITF (nota mea - precum Cupa Federatiilor sau Cupa Davis), ceea ce inseamna ca nu se aplica turneelor ATP sau WTA.

In plus, interdictia de a indeplini calitati oficiale (precum functia de capitan nejucator al echipei Romaniei din Cupa Federatiilor) a fost redusa cu mai mult de 8 luni.

Sunt de asemenea bucuros sa constat ca Tribunalul Independent care a solutionat acest caz a concluzionat atat faptul ca nu sunt o persoana rasista, cat si faptul ca vorbele mele cu privire la copilul dnei Serena Williams nu au avut la baza intentii rasiste.

Aceasta solutie a Tribunalului Independent este departe de sanctiunea propusa de arbitrul principal al Barajului din Cupa Federatiilor organizat anul trecut la Constanta (suspendarea mea pe viata) si de interdictiile solicitate initial de catre ITF (o suspendare de pana la 10 ani), dar este mai blanda si decat decizia completului intern de solutionare din cadrul ITF. Eu mi-am invatat lectia in urma acestei experiente, insa sper ca acum sa inteleaga si dansii ca m-au tratat exagerat.

Intrucat voi respecta aceasta solutie a Tribunalului Independent, nu voi participa la meciurile pe care echipa Romaniei le va sustine in acest weekend in Cupa Federatiilor. Le urez insa succes fetelor, iar in aproximativ doua luni voi putea sa fiu din nou alaturi de ele si in tribuna.

In considerarea deciziei Tribunalului Independent, sunt increzator ca nu vor mai exista motive pentru care sa imi fie refuzate accesul sau acreditarea la marile competitii ATP si WTA din acest an, precum Turneul de la Madrid, Roland Garros sau Wimbledon, dar nici la turneul WTA de la Bucuresti.

Astfel, sunt fericit ca urmeaza sa traiesc din nou, din tribuna, spiritul marilor competitii de tenis. Mi-am dedicat intreaga viata acestui sport si cred ca sunt indreptatit sa continui sa iau parte la acest fenomen.

La acest moment nu voi mai oferi comentarii cu privire la acest subiect. Detaliile cu privire la continutul solutiei Tribunalului Independent le vor oferi avocații mei, carora le multumesc pentru ajutorul acordat in sustinerea cazului meu", se arata in comunicatul lui Ilie Nastase.