Toata lumea a inceput sa rada! Simona Halep, poveste incredibila! Cum si-a facut rost de echipament dupa ce a ramas fara sponsor

Simona Halep e intr-o situatie unica pentru un lider mondial: fara sponsor pentru echipament la primul Grand Slam al anului.

Halep va debuta maine dimineata in primul tur de la Australian Open, turneu la care este cotata cu prima sansa la victorie.

Simona inca nu are un sponsor pentru echipament, insa ea va semna cel mai probabil la finalul competitiei cu o companie dispusa sa-i achite suma ceruta.

Halep a povestit ca a fost aproape sa ramana fara echipament la primul turneu al anului, cel de la Shenzen. Ea si-a comandat de pe internet in cele din urma o costumatie, iar aceasta a sosit cu putin timp inainte de primul meci.

"Am trimis o poza pe un site din China. Managerul meu m-a ajutat, iar in 24 de ore am avut echipamentul, a fost noroacasa. Totul e pe internet acum. Am ales modelul, dar e simplu, nu e nimic special. Dar arata bine, mi-a placut", a povestit Halep la conferinta de presa.

???????? @Simona_Halep is the World No. 1, so you'd think all her playing outfits would be sorted out, right? Wrong. pic.twitter.com/mpo0OCYmD8 — #7TENNIS ???? (@7tennis) January 13, 2018

Simona Halep va lua startul in primul Grand Slam al anului de la Australian Open, marti dupa ora 5:30 (ora Romaniei). Ea o va intalni in primul tur pe australianca Destanee Aiava, aflata pe locul 193 in ierarhia mondiala.

Sportiva noastra este cap de serie numarul 1 in premiera la un turneu de Grand Slam. In ultimii doi ani, sportiva noastra a fost eliminata insa inca din primul tur la Australian Open. Cea mai buna performanta la Melbourne este calificarea in sferturile de finala, reusita in 2014 si 2015.