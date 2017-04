Sorana Cirstea: "O sa incep si eu sa plang cand voi fi condusa. Noi romanii vom fi persecutati mereu"

Sorana a pierdut meciul cu Konta dupa ce aceasta a inceput sa planga si a iesit de pe teren nejustificat.

Sorana a pierdut meciul dupa ce o conducea in setul 2 pe Konta, insa aceasta a profitat de agitatia facuta de Ilie Nastase si a inceput sa planga, plecand de pe teren, lucru nepermis de regulament.

Jucatoarea noastra acuza arbitrul, supraveghetorul si echipa Angliei ca nu au fost corecti si au facut incalcat regulamentul fara sa le pese, pentru ca "romanii nu conteaza":

"Dintr-o data noi nu mai contam, doar echipa Angliei conta, ori nu e corect. Am revenit pe teren si a fost peste mine din punct de vedere al tenisului. OK, l-a elimiant pe domnul Nastase la 2-1. Acum sa jucam meciul! Dintr-o data Konta la 3-1 incepe si plange. Hai sa plang si eu cand ma conduce cealalta si hai sa iesim de pe teren.

Publicul a fost de nota 10, chiar mult prea mult fair play avem noi romanii, dar suntem sub lupa ca de obicei pentru ca suntem o natie un pic mai jos. ITF are sediul la Londra si normal ca trebuie sa le ia putin partea. Suntem romani si din pacate trebuie sa ne asumam ca mereu vom fi persecutati.", a spus Sorana in conferinta de presa.