Simona s-a intors in Romania: "Am simtit durerea la genunchi si o sa iau o pauza mai mare!" Cand va reveni

Simona Halep va lipsi o luna de pe terenul de tenis.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Simona Halep s-a retras de la turneul de la St Petersburg acolo unde urma sa joace in sferturile de finala. Simona va rata si prezenta la Fed Cup, acolo unde Romania intalneste Belgia saptamana viitoare.

Simona s-a intors deja in Romania: "M-am antrenat normal 8 zile, inainte sa merg la St Petersburg, dar una e sa joci meciurile oficiale si alta este sa faci antrenamente. Am simtit durerea la genunchi si o sa iau o pauza mai mare. Nu am simtit nimic in timpul jocului, apoi au aparut durerile. Nu voi juca la Dubai, insa merg la Indian Wells" a spus sportiva romanca.

Turneul de la Indian Wells, acolo unde Simona cucerea trofeul in 2015 si juca sfert de finala in 2016, va avea loc intre 6 si 19 martie.