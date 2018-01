Simona Halep spera ca 2018 sa fie anul ei: "Nu conteaza care va fi, important e sa fie un Grand Slam!"

Simona Halep spera ca 2018 sa fie anul in care sa castige un sfarsit un turneu de Grand Slam.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Shenzhen dupa ce a invins-o pe Arina Sabalnenka (Belarus), scor 6-2, 6-2. In semifinale, Halep se va duela cu Irina Begu.

Simona Halep a declarat la finalul partidei cu sportiva din Belarus ca spera ca in 2018 sa triumfe la un turneu de Grand Slam.

"Nu conteaza care va fi, important e sa fie un Grand Slam. Pana acum am avut cele mai mari sanse la Roland Garros, pentru ca am jucat doua finale. Singurele la un Grand Slam. Poate acolo am sanse mai mari sa ma impun, dar simt ca joc foarte bine si pe hard. Nu ma gandesc pe care pot sa-l castig, vreau sa merg la toate turneele de Grand Slam si sa dau tot ce am mai bun, sa cred ca pot obtine un rezultat bun si sa nu joc cu presiune, doar sa ma bucur si sa fiu relaxata pe teren. Pentru ca asta este tot ce am nevoie", a declarat Simona Halep.

Simona Halep - Irina Begu se va disputa vineri dimineata, cu incepere de la ora 08:00. Va fi prima semifinala a zilei a turneului de la Shenzhen.