SIMONA HALEP // Predictiile australienilor pentru 2018: "Halep va castiga Roland Garros". De ce nu mai cred in Wozniacki

Invinsa in cea de-a treia finala a sa de Grand Slam, Simona Halep se vede nevoita sa o ia de la capat.

Simona Halep spune ca are nevoie de o usoara refacere dupa efortul urias depus la Australian Open. Pentru ea, visul castigarii unui Grand Slam continua. In 2018 se va mai lupta pentru Roland Garros, turneu la care a mai ajuns de doua ori in finala, Wimbledon si US Open.

Tennis Australia a facut o analiza a ceea ce urmeaza in 2018, notand ca Simona Halep este favorita la Roland Garros. Australienii au apreciat evolutia Carolieni Wozniacki, dar amintesc de faptul ca 10 din 11 jucatoare nu au reusit sa castige primele doua Grand Slamuri unul dupa altul.

"Simona Halep a spus ca era pregatita mental pentru finala Australian Open, dar nu si fizic. Dupa ce va lua o pauza pentru a se recupera, este de asteptat ca Halep sa revina mai infometata ca niciodata si nu doborata mental. Cea mai buna sansa de a cuceri un trofeu de Grand Slam ramane turneul de la Roland Garros, unde cel mai probabil isi va lua revansa pentru victoria care i-a scapat printre degete anul trecut", noteaza Tennis Australia.



"Carolinei Wozniacki i-a luat 12 ani si jumatate, 67 de saptamani pe primul loc mondial si 811 meciuri pentru a ajunge aici, dar a reusit sa cucereasca primul titlu de Grand Slam", au scris australienii si despre campioana de la Melbourne.

Despre Kerber, Tennis Australia scrie ca "nu ar trebui sa ne asteptam la miracole din partea ei la Roland Garros, acesta fiind turneul la care Kerber a avut cele mai slabe rezultate de-a lungul anilor".