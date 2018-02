Simona Halep, mesaj criptat pe Twitter! Cum a raspuns cand a fost intrebata de Cahiil daca Nike e noul ei sponsor

Simona Halep nu a facut un anunt oficial in aceasta privinta, insa toate detaliile duc spre Nike. Simona Halep a aparut la Cluj, acolo unde Romania va juca impotriva Canadei in Fed Cup, intr-un echipament Nike. Apoi, Simona Halep s-a si antrenat in echipamentul americanilor.

Darren Cahill a aflat de pe internet ca Simona ar putea avea un nou sponsor tehnic. Antrenorul australian al Simonei, aflat in tara natala, a reactionat pe Twitter.

"Hmmm...parca vad un swoosh (n.r Swoosh este si denumirea logo-ului Nike). Deci, se intampla ceva nou in lumea ta din ce ai vrea sa ne spui si noua, Simo?", a scris Darren Cahill pe Twitter.

Simona Halep i-a raspuns lui Cahill, tot pe Twitter. Halep s-a rezumat doar la afisa cateva emoticoane, insa le-a dat un tag si celor de la Nike.

Hmmm.... I spy with my little eye a SWOOSH ✊????

So, anything new happening in your world that you’d like to tell us, Simo? ???????????????????????? pic.twitter.com/vpEA6ZagAw