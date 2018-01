Simona Halep merge in INFERNUL din Australia! A fost doborat un record vechi de 78 de ani: temperaturi de peste 47 de grade

Simona Halep va avea parte de temperaturi teribile in Australia.



Simona Halep are sanse de a castiga primul sau Grand Slam din cariera, la Australia Open. Competitia va debuta peste o saptamana.



Simona Halep, lider mondial si favorita numarul 1 a turneului, este asteptata de australieni cu temperaturi record. In Sydney s-au inregistrat peste 47 de grade Celsius, fiind doborat un record vechi de 78 de ani.



Australian Open, primul mare turneu major al anului, se va disputa in perioada 15 - 28 ianuarie. Competitia este dotata cu premii totale in valoare de 36 de milioane de euro.