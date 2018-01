SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA // Ce spune Pliskova despre sfertul cu Simona: "Incerc sa nu ma gandesc la asta!"

Karolina Pliskova a invins-o pe Barbora Strycova si va juca in sferturile Australian Open cu numarul 1 mondial, Simona Halep.

Cehoaica e de parere ca va fi un meci strans, pe o suprafata care o avantajeaza. Pliskova, la fel ca Halep, se simte epuizata dupa duelurile tari din acest turneu si spune ca vrea sa uite de tenis pana la intalnirea cu Halep.

"Ultima oara am jucat la Paris si a fost un meci strans. Cred ca am mai multe sanse pe aceasta suprafata. Azi am jucat si servit mai bine ca in tururile precedente. O sa incerc sa ma odihnesc si sa nu ma gandesc la tenis pentru cateva ore", a spus Karolina Pliskova la interviul de dupa meci.

Despre victoria cu Barbora Strycova, Pliskova a declarat: "Primul set a fost apropiat, dar ar fi trebuit sa joc mai agresiv. Am facut asta din setul doi sa lovesc mai puternic si breakurile reusite mi-au dat incredere".

Pliskova a invins-o pe Barbora Strycova, in trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.

Meciul, foarte disputat, a durat doua ore si 42 de minute. Karolina Pliskova este a sasea favorita a competitiei de la Melbourne, iar Barbora Strycova este cap de serie numarul 20.

Karolina Pliskova, fost lider mondial, si-a egalat cea mai buna performanta la Australian Open, ea atingand sferturile de finala si in 2017.

Tot luni, Simona Halep a trecut fără emoţii de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-2. Romanca a reusit sa isi egaleze cea mai buna performanta a sa la Melbourne, sferturile de finala, dupa editiile din 2014 si 2015.

Halep si Karolina Pliskova s-au intalnit de sapte ori pana acum, bilantul fiind favorabil romancei, care s-a impus de cinci ori.

Anul trecut, Halep a invins-o pe Pliskova in semifinalele turneului de la Roland Garros, cu 6-4, 3-6, 6-3.