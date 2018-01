SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN // "Tati, sunt fericita!" Simona si-a sunat tatal dupa calificarea in semifinale! Ce i-a spus

Simona Halep s-a calificat in semifinalele de la Melbourne.

Simona Halep a trecut in doua seturi de cehoaica Pliskova, in aceasta dimineata, si va juca pentru calificarea in finala Australian Open impotriva jucatoarei germane Angelique Kerber.

Tatal Simonei, Stere Halep, a vorbit si el despre performanta ei.

"Am trait meciul la intensitate maxima. A fost un inceput mai greu, cum i se intampla de obicei Simonei, dar apoi a fost incredibil. Asta e valoarea Simonei, nu mai putem contesta ceva. Stie ce are de facut, dar conteaza si confirmarile din jurul ei.

Mi-a spus ca e fericita, eu i-am spus ca a jucat foarte bine. Eu spun ca Simona se va impune la acest turneu, dar am o mica indoiala din cauza accidentarii, pentru ca nu e la parametrii normali. Va castiga cel putin doua, trei turnee de Grand Slam, pentru ca stiu ce poate", a declarat Stere Halep pentru ProSport.

Stere Halep a vorbit despre accidentarea Simonei.

"S-a obisnuit cu durerea, dar subconstientul lucreaza la glezna, tot o mai macina ceva. Indiferent cat ar uita, subconstientul nu o lasa. Nu s-a recuperat in toatlitate dupa meciul cu Davis, dar ea se recupereaza prin somn. Daca doarme bine azi, totul va fi bine", a explicat Stere Halep.

Tatal Simonei crede ca ea este favorita in meciul de joi dimineata, cu Angelique Kerber.



"E favorita cu Kerber, asta e clar. Dar ecuatiile se mai schimba in tenis. Trebuie doar sa loveasca iute, sa ia mingea rapid, deoarece Kerber e o jucatoare foarte defensiva. Daca ataci, castigi. Daca te aperi, pierzi. E mult mai matura", a conchis Stere Halep.