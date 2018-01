SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN // "N-am avut emotii nici la 0-3 si nici ea n-avea! SE PLIMBA CA LA STRAND". CTP, despre victoria Simonei

Cristian Tudor Popescu a vorbit la Ora Exacta in Sport despre victoria Simonei Halep.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat meciul facut de Simona Halep, dar si pe viitoarea sa adversara din semifinalele Australian Open.

"Nu prea se pricep la tenis cei care i-au zis Marele Zid. Dimpotriva! Simona a fost astazi cea care a castigat prin faptul ca, in afara de defensiva ei exceptionala, a stiut sa isi intepe adversara de cate ori a avut ocazia si de cate ori a vazut un culoar liber! Aceasta este deosebirea fundamentala in jocul ei fata de anul trecut.

Pliskova poate fi o jucatoare de locul 1 mondial, ceea ce a si fost, daca are timp sa loveasca de pe picioare. Dar cand e silita sa loveasca din alergare, valoarea ei e de locul 30 mondial. Iar Simona a stiut asta si a plimbat-o exemplar, obligand-o sa joace cum nu ii place.

Simona a stiut ca nu trebuie sa lase o jucatoare care incearca comeback-ul sa lege trei lovituri castigatoare la rand.

La Roland Garros, Simona a pierdut pentru ca in momentul crucial nu a trimis un retur decisiv pe serviciul doi al obraznicei Ostapenko. Acum, ea stie si simte cand trebuie sa faca asta.

Simona s-a plimbat pe teren ca la strand si la 0-3, nu a avut nici cea mai mica crispare, nici cea mai mica apasare. Se vedea ca joaca cu ea insasi, nu o interesa pe cine are in fata. Intr-adevar, a gresit cateva mingi la inceput, dar apoi si-a revenit si a inceput sa serveasca foarte bine. Nu s-a speriat, dar ar fi fost si greu sa se sperie dupa ce a trecut prin acel meci-macel cu Lauren Davis. Nu se putea speria dupa acel meci in care a fost mitraliata de Davis si a castigat meciul", a spus Cristian Tudor Popescu.

El avertizeaza ca "Angelique Kerber nu e Pliskova"

"Kerber nu e Pliskova! Ea este intr-o revenire remarcabila dupa mai mult de un an de eclipsa si e aproape de forma ei fizica si psihica de acum doi ani, cand a invins-o in finala de la Australian Open pe Serena Williams.

Spre deosebire de Pliskova, Kerber loveste foarte bine in alergare si din unghi, deci nu va oferi cadourile cehoaicei, nu va trimite trei metri afara! Prin urmare, cred ca Simona trebuie sa isi asume un meci lung si dur, va fi un meci fizic, tactic si psihic! Sper ca glezna Simonei sa tina", a mai spus el.