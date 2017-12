Simona Halep, a noua saptamana pe locul I WTA! O va depasi pe Serena la numarul de saptamani petrecute pe primul loc

Halep a intrecut-o pe Pliskova.

Simona Halep ocupa locul I WTA, cu 6.175 de puncte, pentru a noua saptamana la rand, potrivit ierarhiei date publicitatii, luni, de WTA.

Halep o depaseste pe sportiva ceha Karolina Pliskova, care a fost numarul 1 mondial timp de opt saptamani in acest an si in curand o va intrece pe americanca Serena Williams, care a fost 11 saptamani pe locul I WTA, in 2002.

In Top 100 WTA, Sorana Cirstea se mentine pe locul 37, cu 1.455 puncte, Irina-Camelia Begu pe locul 43, cu 1.194 de puncte, Mihaela Buzarnescu pe 59, cu 1.019 puncte, iar Monica Niculescu pe 78, cu 784 de puncte.

Irina Bara a revenit in Top 200 WTA, pe locul 184, cu 311 puncte, dupa o urcare de 31 de locuri.

Tot in Top 200 WTA, Ana Bogdan stationeaza pe 105, cu 601 puncte, Alexandra Cadantu a urcat de pe 159 pe 158, cu 366 de puncte, iar Alexandra Dulgheru a coborat de pe 191 pe 192, cu 301 de puncte.

Monica Niculescu are cea mai buna clasare la dublu dintre romance - locul 23, cu 3.077 de puncte, acelasi ca in urma cu o saptamana, in timp ce Raluca Olaru se mentine pe locul 36, cu 2.000 de puncte, la fel Irina Begu, pe locul 38, cu 1.955 de puncte.